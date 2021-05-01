МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Россияне кто покупал квартиру в ипотеку с использованием материнского капитала, могут потерять свое жилье в случае, если не будут платить взносы по кредиту вовремя, пишет URA.RU со ссылкой на экономиста, члена генерального совета "Деловой России" Антона Любича.

Помимо этого, недвижимости можно лишиться из-за действий мошенников, отметил собеседник издания.

Напомним, что российское правительство приняло постановление об упрощении использования материнского капитала: с 28 апреля стало необязательно оформлять долю детей в квартире сразу после оформления ипотеки.

"Если дети не будут иметь долю в квартире, будет происходить отбор недвижимости у неплательщиков. Сейчас принимаются меры, которые направлены на защиту прав кредиторов и на уменьшение прав должников", — пояснил собеседник издания.

Любич добавил, что отсутствие у детей доли в квартире даст банку возможность легче забрать недвижимость у неплательщиков.

Но Любич также отметил, что реальная опасность лишиться жилья исходит от мошенников.

"Мы сталкиваемся с массовым мошенничеством. Доверчивые люди подписывают документы под залог квартиры. И из этих квартир россиян выставляют", — пояснил он и добавил, что, по наблюдениям, случаев такого мошенничества стало больше.

В свою очередь экономист, директор института стратегического анализа компании ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с изданием не согласился с мнением коллеги.

"Я уверен, что отбирать квартиры у тех, кто использовал материнский капитал для ипотеки, будут в исключительных случаях", — отметил он.