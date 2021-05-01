МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Перед дачным сезоном, когда россияне массово перемещаются из городов в загородные дома, "Российская газета" напоминает о том, как сэкономить в это время на оплате ЖКХ.

Итак, при переезде на дачу можно сэкономить на оплате коммунальных услуг в городской квартире.

В частности, рассказали изданию в НП "ЖКХ-Контроль", можно сделать перерасчет.

Можно пересчитать:

плату за воду,

канализацию,



электроэнергию,

газ,



тепловую энергию,

вывоз мусора (если расчет платы за вывоз идет не по квадратным метрам, а по числу собственников или жильцов).

В случае, когда в квартире стоят счетчики на электричество и воду, вопрос о перерасчетах за свет, воду и водоотведение не встает в принципе.

Если счетчиков нет, то становится важным: по какой причине они отсутствуют.

Перерасчет сделают только в том случае, если нет технической возможности установить приборы учета, подтвержденной документами.

А вот пересчитать плату за отопление, за электричество и газ, которые используются для отопления — не получится.

Помимо этого, нельзя потребовать перерасчет за коммунальные услуги, которые пошли на общедомовые нужды.

КАК СДЕЛАТЬ

Чтобы провести перерасчет, россиянам необходимо обратиться в управляющую компанию (УК) с заявлением о перерасчете. Это можно сделать и до отъезда, и в течение 30 дней после возвращения.

К заявлению нужно приложить документы, которые подтверждают отсутствие жильца в указанное время.

Это может быть:

копия приказа о командировке,



справка о лечении в стационаре,



проездные билеты,



счета за проживание в гостинице,



справка из садоводческого товарищества.

Перерасчет можно провести в случае, если жилец отсутствует больше пяти дней, исключая день отъезда и день приезда.

До отъезда, "авансом", можно подать заявление на перерасчет на срок до полугода. Если возвращение затягивается, то потом нужно будет подавать новое заявление.

НЕ ПЛАТИ ЗА ДАЧУ ЗИМОЙ

По такой же схеме можно сделать перерасчет за коммунальные услуги, которые предоставляются в дачном доме.

"Для этого можно осенью, уезжая в город, обратиться в правление садоводческого товарищества и написать заявление, что вы будете отсутствовать", — отмечает издание. Также можно весной взять справку в городе в управляющей компании о том, что вы всю зиму находились по адресу основного проживания. Это можно в случае необходимости подтвердить, например, показаниями счетчиков воды или электричества.

"С этой справкой весной обращаетесь в СНТ и просите сделать перерасчет. Документами, подтверждающими отсутствие на даче, могут стать билеты на транспорт или даже чеки на бензин, если вы передвигаетесь на автомобиле", — отмечает издание.