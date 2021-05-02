МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Органы законодательной власти России могут разрешить переводить апартаменты в жилые помещения, пишет "Российская газета".

Однако цены на них могут вырасти.

Отмечается, что проект закона о статусе апартаментов внесен на рассмотрение Госдумы.

В Градостроительный кодекс предлагается ввести понятие "многофункциональное" здание.

Строить такие многоэтажные дома можно будет в общественно-деловых зонах, в них могут находиться:

жилые помещения,

нежилые помещения.

Условие — они должны быть отделены друг от друга.

Нежилые помещения, которые будут отвечать "установленным требованиям", можно будет переводить в жилые при условии, что жилыми становятся все помещения на одной лестничной площадке. При этом доступ пользователей нежилых помещений к жилым — будет ограничен.

По мнению юриста и президента РОО "Право на защиту" Андрея Тютюнина, это весьма позитивное решение.

"Часто получается, что в двух соседних апартаментах находятся люди, которые используют их по-разному. Один человек живет с семьей, как в квартире, но к нему подселяется сосед, которых хочет сделать в апартаментах шумную студию звукозаписи. При таком положении дел конфликтов не избежать. Законодатель пытается урегулировать этот вопрос", — поясняет он.

При этом сочетание в одном объекте жилых и нежилых площадей означает дополнительные сложности с точки зрения управления, поясняет в свою очередь директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.

Отметим, что плата за коммунальные услуги в жилых помещениях многофункциональных зданий будет такая же, как в обычных жилых зданиях. Сейчас оплата ЖКХ в апартаментах в разы выше, чем в квартирах.

Должны ли переведенные в жилые помещения апартаменты обеспечиваться школами, поликлиниками и прочими социальными учреждениями — отдается на усмотрение регионов страны.

Цены на апартаменты массового сегмента в Москве за первый квартал выросли на 13,6%, сообщает "Метриум". "Спрос на апартаменты выше, чем год назад, на 30%, но ниже, чем в конце 2020 года, на 40%. В 2020 году цены на квартиры росли активнее, чем на апартаменты, отмечают в компании. Всплеск спроса в начале нынешнего года стимулировала, в первую очередь, стоимость апартаментов, а также надежда на их приравнивание в будущем к квартирам", — пишет издание.