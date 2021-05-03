МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Минстрой предложил вернуть прежние нормы в строительстве, пишет "Парламентская газета".

Сообщается, что в Госдуме взвешивают минусы и плюсы постепенного раскрытия эскроу-счетов.

Как пишет издание, стройка сегодня формирует практически 1/3 бюджета страны. При этом адекватной системы ценообразования нет. Следствием этого являются скачки стоимости возводимого жилья, что, мягко говоря, не в интересах обычных граждан. Конец роскошной жизни. За что выселят из единственного жилья

Президент Владимир Путин на недавнем совещании отметил проблему анормального роста цен на жилье. В ряде регионов стоимость недвижимости выросла на 17 — 30%. Президент потребовал посмотреть на проблему с точки зрения Федеральной антимонопольной службы.

Эксперты Центрального банка РФ ранее объяснили рост стоимости жилья превышением спроса над предложением. Росту способствует и действие льготной ипотеки, предусматривающей ставку 6,5% на жилье в процессе строительства. Срок действия льготной ипотеки заканчивается в июле. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее отметила, что регулятор видит признаки "перегрева" на рынке ипотеки.

На стоимость недвижимости влияет и ряд второстепенных факторов. Об одном из них рассказал глава ФАС Максим Шаскольский.

По его мнению, на показатель стоимости жилья оказывает влияние удорожание металлопродукции. ФСК увеличила продажи недвижимости на 47%

Как сообщает издание, в свете обеспокоенности президента кажется логичной инициатива Минстроя.

С января этого года перестали применяться Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Их отменили в рамках так называемой "регуляторной гильотины".

Разработка новых норм требует времени и средств, к тому же основу настоящей государственной сметно-нормативной базы служат прежние нормативы, отметили в Минстрое. Поэтому ведомство предлагает вернуть старые нормативы. Исключение возможности их использования может привести к стагнации, считают в ведомстве.

«Переработка предусмотренного пунктом 21 приложения №4 Постановления № 857 ЕНиР потребует значительных трудовых, временных и финансовых затрат. На разработку одной сметной нормы в среднем требуется от одного года до двух лет, а затраты составят от 400 до 1000 тысяч рублей», — говорится в документе.

По мнению главы Комитета ГД по природным ресурсам Николая Николаева, возврат старых строительных норм вряд ли поможет снизить стоимость квартир в новостройках.

В качестве "плюса" глава ведомства заявил, что возврат норма не закончится дополнительным подорожанием.

«Если работать сложнее, то жильё будет дороже. А если нормы облегчают работу, то, соответственно, всё будет стабильнее», — уверен Николаев.

Зампред ГД по транспорту и строительству Павел Федяев считает главной проблемой то, что действительные цены на жилье не соответствуют плановым.





"Базовый индекс в цене, который применяется в строительстве, хотя и индексируется, относится к 1998 году. Поэтому проблема в том, что цены действительные не соответствуют ценам плановым. И мы давно говорили о том, что необходимо реформировать ценообразование и переходить к ресурсному методу, когда считается стоимость каждого конкретного вида работ, использования механизмов и трудозатрат, а не просто индексируется то, что давно прошло. Потому что большие перекосы получаются", — сказал Федяев.

Он одобрил предложение Минстроя о возврате к прежним нормативам, так как, по его мнению мера соответствует настоящей нормативной базе и возвращает необходимые инструменты, исключая неэффективные.

Федяев отметил, что поэтапное раскрытие так называемых эскроу-счетов (счета, где дольщики хранят деньги до получения недвижимости) было бы действенным шагом.

Однако по некоторым причинам сделать это сейчас нельзя. В том числе, по причине неготовности банков пойти на этот шаг.

Но дело не только в этом. Дольщики хотели бы поэтапно получать деньги с упомянутых счетов, о чем периодически поступают просьбы. Если дать им такое право, они могут потерять гарантии сохранности своих средств. Уточняется, что Агентство по страхованию вкладов сейчас гарантирует возмещение потерь при объявлении банкротства на сумму до 10 млн руб.

«Но эта норма действует только при условии, если вся сумма размещена на счёте эскроу, — уточнил Николай Николаев. — Поэтому мы категорически против поэтапного раскрытия эскроу-счетов, так как это подразумевает невозможность задействовать механизм АСВ. Ведь как можно страховать на счетах то, чего там нет?», — заключил он.

Читайте также:

В Госдуме предлагают упростить покупку недвижимости за маткапитал