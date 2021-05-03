МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Специалист рассказала, на что нужно обратить внимание при выборе программы страхования жилья, написала "Российская газета".

При выборе страховки, желательно смотреть на перечень рисков, которые предлагаются в полисе. Об этом сообщила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Надежда Грошева.

Издание обращает внимание, что региональные программы страхования, как правило, не возмещают вред третьим лицам.

Другими словами, если человек затопит соседей, придется платить за ремонт из собственного кармана. Страховщики предложили условия для страхования бизнеса от пандемии

Эксперты советуют при страховании зафиксировать расположение квартиры. К примеру, если дом стоит рядом с рекой, есть возможность включить дополнительные риски.

Рекомендуется взвешенно оценить размер компенсации, которая положена владельцу полиса в случае страхового "кейса". Например, если произошел пожар, как правило, квартира уничтожается полностью. На данный случай сумма страховки должна полностью покрыть ущерб.

Чтобы снизить страховую премию, собственники нередко страхуют недвижимость не на полную стоимость. Эксперты "Росгосстраха" считают это главной ошибкой.

"Мы рекомендуем владельцам недвижимости страховать не только конструктив (стены, крышу и потолок), но и внутреннюю отделку и домашнее имущество на полную стоимость, чтобы выплата была соразмерна стоимости поврежденного имущества", — сообщили в страховой компании. Важно правильно выбрать риски, отметили в организации.

Отмечается, что стандартный страховой период составляет один год. В данном случае тариф может быть более выгодным, сообщила газета.

Однако уточняется, что клиенты имеют возможность застраховать собственность на меньший период. Так, жилье можно застраховать даже на несколько дней.

Полис в среднем стоит 0,3-1% от страховой суммы, пишет "Росгосстрах".

К примеру, если отделку квартиры застраховать на полмиллиона рублей, стоимость полиса классического страхования (не "коробочного" продукта по фиксированной цене, прим. ред.) по полному пакету рисков составит от 2 до 3 тысяч рублей.

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