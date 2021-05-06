МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Москва и Санкт-Петербург по итогам первого квартала 2021 года вошли в десятку мировых лидеров по росту цен на элитное жилье, сообщила консалтинговая компания Knight Frank. ФАС проверит ценообразование на рынке недвижимости

"Рейтинг возглавили китайские города Шэньчжэнь (+18,9%), Шанхай (+16,3%) и Гуанчжоу (+16,2%). Москва за год переместилась с 11-й на восьмую позицию (+12,4% за год, +7,3% за квартал). Санкт-Петербург поднялся с 43-го на шестое место: за год рост цен составил 13,4%, а за квартал — 2,5%", — говорится в сообщении компании.

Как отмечается в нем, замыкают пятерку лидеров Ванкувер (+15,2% в годовой динамике) и Сеул (+14,8%).

В целом в 46 анализируемых городах цены выросли в среднем на 4,6% в годовом исчислении — это рекордный показатель с четвертого квартала 2017 года (+4,2%). При этом в 11 из них годовой рост цен был выражен двузначными числами по сравнению с первым кварталом 2020 года, когда только в Маниле (+15,3%) наблюдалась такая динамика. В 67% городов цены остаются стабильными или растут, указывается в сообщении.

По данным компании, за год цены снизились в Берлине (-1,3%), Мадриде (-2,9%), Лондоне (-3,5%) и Париже (-3,7%). В Knight Frank объясняют корректировку цен в этих городах длительными и жесткими противоэпидемическими ограничениями, переносом строительства новых проектов и изменением налоговой политики. Как отмечается в сообщении, в Европе спрос пока не успел полностью восстановиться, поэтому города из этого региона не вошли в десятку мировых лидеров.