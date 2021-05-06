МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Банки в России могут сократить одобрение ипотеки на 10%. Аналитики связывают такой прогноз с повышением ключевой ставки и возможным увеличением ипотечных ставок. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на комментарий управляющего партнера "ВекторСтройФинанс" Андрея Колочинского. Риелторы рассказали о странных запросах покупателей жилья

Он отметил, что "на прошлой неделе ЦБ повысил ключевую ставку второй раз подряд — с 26 апреля она составляет 5% (повышение на 0,5 п. п.). Вероятно, это отразится на уровне базовых ставок по ипотеке — в июле они могут вырасти до 8-8,5%. В совокупности с ростом цен на жилье это может привести к снижению одобряемости кредитов".

С этим утверждением согласилась и руководитель ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова. Помимо этого, она подчеркнула, что в ближайшее время требования к заемщикам будут ужесточены, а также будет увеличен размер первоначального взноса.

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, подобный прогноз обусловлен ростом долговых обязательств у граждан. При этом эксперты считают, что снижение доли одобренных ипотечных кредитов может снизить спрос на новостройки, что приведет к росту предложения и стабилизации цен.