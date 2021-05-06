МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Россияне стали одними из основных иностранных покупателей турецкого жилья. За 2020 год граждане РФ приобрели в этой стране более 7 тысяч квартир и апартаментов. Эксперты связывают это с тем, что цены на жилье в Турции в разы дешевле, чем на российских курортах. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на подсчеты Turk.Estate. Аналитики предупреждают россиян о проблемах с ипотекой

Отмечается, что в первом квартале текущего года россияне приобрели 938 квартир в Турции, в основном в Стамбуле, Измире, Анталье и Бодруме. Прирост составил почти 10% год к году.

Эксперты международного брокера недвижимости Tranio считают, что турецкая недвижимость стала ликвидным активом для россиян. Например, апартаменты площадью 50-70 квадратных метров в новостройке в Аланье или трехкомнатной квартиры площадью 90 квадратных метров в районе Стамбула обойдутся в 4,5 миллиона рублей. При этом доходность от сдачи квартир в аренду может превысить 6% годовых, что больше, чем по депозитам в российских банках.

При этом в Сочи в первом квартале средняя стоимость квартиры той же площадью в новостройке обойдется в 12-17 миллионов рублей, заявила гендиректор Nedvex Юлия Галимова. Москва и Петербург вошли в десятку лидеров по росту цен на элитное жилье

Глава совета директоров "Бест Новострой" Ирина Доброхотова, в свою очередь, считает, что высокие темпы роста цен на курортную недвижимость в России только подогрели интерес россиян к покупке жилой недвижимости в Турции.

Большинство иностранцев, в том числе россиян, приобретают жилье в Турции за наличные, учитывая высокие ипотечные ставки (более 18% в первом квартале), рассказал президент Стамбульской палаты риэлторов Низамеддин Аша. Только в марте без кредитных средств в стране было приобретено более 80% выставленного на продажу жилья, добавил он.