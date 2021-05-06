2021-05-06T14:19:00+03:00
2021-05-06T14:19:23+03:00
2021-05-06T14:19:00+03:00
2021
https://1prime.ru/development/20210506/833613007.html
В Петербурге совершена одна из крупнейших сделок на рынке недвижимости
Недвижимость
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Инвестиционная девелоперская компания Central Properties купила у Sirin Development складской комплекс Nordway площадью 107 тысяч квадратных метров в пригороде Санкт-Петербурга... ПРАЙМ, 06.05.2021
недвижимость, инвестиции, санкт-петербург, девелопер, недвижимость, новости, бизнес
https://1prime.ru/images/83321/10/833211080.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83321/10/833211080.jpg
https://1prime.ru/images/83321/10/833211079.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83321/10/833211079.jpg
https://1prime.ru/images/83321/10/833211073.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83321/10/833211073.jpg
https://1prime.ru/development/20210506/833609636.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Инвестиционная девелоперская компания Central Properties купила у Sirin Development складской комплекс Nordway площадью 107 тысяч квадратных метров в пригороде Санкт-Петербурга. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение консультанта сделки консалтинговой компании Knight Frank.
"Это одна из крупнейших сделок 2021 года на рынке инвестиций в недвижимость", — подчеркивается в нем.
Складской комплекс Nordway расположен в пригороде Санкт-Петербурга, в поселке Шушары в 15 километрах от аэропорта "Пулково". Он включает в себя четыре отдельно построенных здания класса А. Основная цель проекта — удовлетворить спрос на складские комплексы за чертой мегаполиса, что позволяет клиентам оптимизировать логистику и развивать свой бизнес в максимально подходящей локации без вреда экологии большого города, отметили в Knight Frank.
Sirin Development — девелоперская компания индустриальной недвижимости. Основные направления деятельности компании: покупка земельных участков, девелопмент и аренда складской недвижимости. Портфель Sirin Development включает более 400 тысяч квадратных метров недвижимости в Литве, Латвии и России.