МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Инвестиционная девелоперская компания Central Properties купила у Sirin Development складской комплекс Nordway площадью 107 тысяч квадратных метров в пригороде Санкт-Петербурга. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение консультанта сделки консалтинговой компании Knight Frank. Москва и Петербург вошли в десятку лидеров по росту цен на элитное жилье

"Это одна из крупнейших сделок 2021 года на рынке инвестиций в недвижимость", — подчеркивается в нем.

Складской комплекс Nordway расположен в пригороде Санкт-Петербурга, в поселке Шушары в 15 километрах от аэропорта "Пулково". Он включает в себя четыре отдельно построенных здания класса А. Основная цель проекта — удовлетворить спрос на складские комплексы за чертой мегаполиса, что позволяет клиентам оптимизировать логистику и развивать свой бизнес в максимально подходящей локации без вреда экологии большого города, отметили в Knight Frank.

Sirin Development — девелоперская компания индустриальной недвижимости. Основные направления деятельности компании: покупка земельных участков, девелопмент и аренда складской недвижимости. Портфель Sirin Development включает более 400 тысяч квадратных метров недвижимости в Литве, Латвии и России.