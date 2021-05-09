МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. За последний год рост цен на жилую недвижимость на черноморских курортах России составил в среднем 20%, пишет "Газета.ру".

При этом самое дорогое жилье оказалось в Ялте, Севастополе и Сочи.

Как считают опрошенные изданием риелторы, причиной такого скачка цен несколько. Это и переход на удаленную работу достаточно большого количества Россиян и связанный с этим людей на юг, и покупка квартир в инвестиционных целях.

Сильнее всего подорожал квадратный метр жилья в главном российском курорте — Сочи. Рост составил 25% — до 165 тысяч рублей.

В Геленджике цена "квадрата" в новостройках выросла на 22% — до 123 тысяч рублей.



В Анапе цены подросли на 21% — почти до 100 тысяч рублей за метр.

В Новороссийске и Туапсе — цены находятся в диапазоне от 60 до тысяч за квадратный метр.

КРЫМ

Похожая ситуация наблюдается и на полуострове Крым.

Итак, по данным экспертов рынка недвижимости, за 12 месяцев цены здесь поднялись на 20,8%.

Сейчас в Ялте практически не осталось новостроек, а квадратный метр стал самым дорогим в стране после Москвы — 177 тысячи рублей.