2021-05-09T17:41:49+03:00
2021-05-09T17:41:49+03:00
2021-05-09T17:41:49+03:00
2021
https://1prime.ru/development/20210509/833625880.html
Эксперты оценили стоимость жилья на черноморских курортах
Недвижимость
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За последний год рост цен на жилую недвижимость на черноморских курортах России составил в среднем 20%, пишет "Газета.ру". При этом самое дорогое жилье оказалось в Ялте,... ПРАЙМ, 09.05.2021
недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. За последний год рост цен на жилую недвижимость на черноморских курортах России составил в среднем 20%, пишет "Газета.ру".
При этом самое дорогое жилье оказалось в Ялте, Севастополе и Сочи.
Как считают опрошенные изданием риелторы, причиной такого скачка цен несколько. Это и переход на удаленную работу достаточно большого количества Россиян и связанный с этим людей на юг, и покупка квартир в инвестиционных целях.
- Сильнее всего подорожал квадратный метр жилья в главном российском курорте — Сочи. Рост составил 25% — до 165 тысяч рублей.
- В Геленджике цена "квадрата" в новостройках выросла на 22% — до 123 тысяч рублей.
- В Анапе цены подросли на 21% — почти до 100 тысяч рублей за метр.
- В Новороссийске и Туапсе — цены находятся в диапазоне от 60 до тысяч за квадратный метр.
КРЫМ
Похожая ситуация наблюдается и на полуострове Крым.
Итак, по данным экспертов рынка недвижимости, за 12 месяцев цены здесь поднялись на 20,8%.
Сейчас в Ялте практически не осталось новостроек, а квадратный метр стал самым дорогим в стране после Москвы — 177 тысячи рублей.