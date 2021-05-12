МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Российская судебная практика показала двукратное завышение первоначальной кадастровой оценки недвижимости государственными оценщиками, говорится в ежегодном докладе президенту России уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. В Петербурге совершена одна из крупнейших сделок на рынке недвижимости

С 2020 года государственной кадастровой оценкой недвижимости занимаются исключительно специализированные государственные бюджетные учреждения (ГБУ). Процедура установления кадастровой стоимости может состоять из трех этапов. Вначале проходит непосредственно государственная кадастровая оценка. Затем, в случае несогласия владельца, ее досудебное оспаривание в спецкомиссии. После этого результаты оценки оспариваются уже в суде.

Как отмечается докладе, все последние годы и досудебное, и судебное оспаривание неизменно приводит к значительному снижению первоначальной оценки. По данным Росреестра, в 2020 году комиссии рассмотрели 23,8 тысячи заявлений в отношении 37,8 тысячи объектов недвижимости, средний показатель снижения кадастровой стоимости составил 29,3 %. В судах требования истцов были удовлетворены в отношении 9,7 тысячи исков. В среднем кадастровая оценка снизилась на 52%.

По оценке бизнес-омбудсмена, работы по госоценке в целом недофинансированы: зарплаты сотрудников ГБУ ниже зарплат независимых оценщиков, поэтому в их штате не хватает опытных квалифицированных кадров. Во многих регионах отсутствуют специалисты по геоинформационным технологиям: геодезисты, картографы, топографы. Кроме того, законодательством предусмотрена возможность уточнения кадастровой стоимости, когда владелец объекта подает в ГБУ на проверку отчет о его рыночной стоимости, выполненный независимым оценщиком за счет владельца. Однако, указывается в докладе, процедура не является понятной и прозрачной, что провоцирует коррупцию.

Титов в своем докладе предлагает, на федеральном уровне установить требования к минимальному штату ГБУ, определить квалификационные требования к сотрудникам, разработать единый порядок проверки рыночных отчетов на основе федерального стандарта оценки, а также стандартизировать работу сотрудников ГБУ, взяв за основу требования к рассмотрению отчетов экспертами саморегулируемых организаций (СРО). Кроме того, предлагается пересмотреть практику возложения судебных расходов при оспаривании кадастровой оценки на истцов-предпринимателей, а также для избежания двойного налогообложения исключить НДС из кадастровой стоимости.