МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. В России не стоит ожидать продления программы льготной ипотеки в крупных городах. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на комментарии экспертов по недвижимости. Россиянам рассказали, как изменятся цены на жилье летом

"Будет не полностью закрытие программы. С вероятностью 90% в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области программа льготной ипотеки не будет действовать, так как она привела к тому, что цены на недвижимость достигли исторического максимума", — сказал ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. Он отметил, что сама по себе идея льготной ипотеки хорошая, ведь во время пандемии с ее помощью удалось поддержать отрасль строительства и сохранить рабочие места.

Вице-президент общественной организации "Опора России", руководитель направления "Строительство и ЖКХ" Евгений Шлеменков согласился, что программу нельзя продлевать в Москве и Санкт-Петербурге. Он уверен, что льготная ипотека практически исчерпала свой потенциал в городах-миллионниках. "Программу можно продлевать, но разумно и осторожно, чтобы не с провоцировать рост цен на недвижимость и дефицит предложения. Нужно анализировать ситуацию на рынке в отдельных регионах", — объяснил эксперт. По его мнению, риски будут минимальны на территориях с низкой платежеспособностью и небольшим предложением.