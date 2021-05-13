МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Сбербанк распространил программу льготной ипотеки для семей с детьми на строительство частных домов, сообщила пресс-служба банка. Эксперты назвали регионы, в которых не будет продлена льготная ипотека

Как указывается в сообщении, кредит на строительство частных домов предоставляется под 5,3% годовых и фиксируется на весь срок ипотеки (до 30 лет).

"За первый квартал 2021 года Сбербанк получил более 13 тысяч заявок на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в рамках различных программ, в то время как в первом квартале 2020 года этот показатель составил чуть более 6 тысяч заявок. Выдано 1,87 миллиарда рублей ипотеки на ИЖС, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года более чем в два раза", — приводятся в релизе слова первого заместителя председателя правления банка Александра Ведяхина.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о том, что льготная ипотека для семей с детьми будет распространена на строительство домов, предварительно этой возможностью смогут воспользоваться 20 тысяч семей. Получить льготную ипотеку могут семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок.

Сумма кредита по программе составляет до 12 миллионов рублей при покупке или строительстве жилья в московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, до 6 миллионов рублей — в других регионах. Первоначальные взнос должен быть не ниже 15% от стоимости недвижимости.