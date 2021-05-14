МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Росреестр в первом квартале 2021 года зарегистрировал 189,7 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) – на 27% больше аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба ведомства. Титов рассказал о завышениях кадастровой оценки недвижимости

По количеству ДДУ лидировали Москва (31,7 тысячи), Московская область (27 тысячи), Санкт-Петербург (16,4 тысячи), Краснодарский край (11,5 тысячи) и Новосибирская область (8 тысяч), указывается в сообщении.

По данным Росреестра, в первом квартале 2021 года выросло и количество сделок на российском вторичном рынке. Всего зарегистрировано 820,5 тысячи сделок, что на 14% выше показателя за аналогичный период 2020 года.

Наибольший спрос на вторичном рынке недвижимости в первом квартале текущего года наблюдался в Краснодарском крае (49,1 тысячи), Москве (35 тысяч), Свердловской области (32,7 тысячи), Московской области (31,5 тысячи) и Санкт-Петербурге (26 тысяч), уточняется в сообщении.

В нем также указывается, что в первом квартале Росреестр зарегистрировал 843,2 тысячи ипотек, что на 18% выше аналогичного показателя 2020 года. Лидерами по их числу стали Московская область (70,4 тысячи), Москва (55,9 тысячи), Краснодарский край (51,2 тысячи), Санкт-Петербург (41,3 тысячи) и Свердловская область (36 тысяч).