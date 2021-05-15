МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Не смотря на то, что власти РФ начали активно обсуждать изменения в правовой статус апартаментов, при выборе помещений под жилье стоит быть внимательным и просчитать все риски, рассказали в беседе с агентством "Прайм" эксперты. На какую помощь от государства могут рассчитывать многодетные россияне

В первую очередь, необходимо учитывать, что апартаменты не являются юридически жилым помещением. Соответственно, они не подпадают под Жилищный кодекс

Основным плюсом при выборе апартаментов для россиян стоит относительно невысокая стоимость, по мнению опрошенных экспертов, при прочих равных условиях апартаменты обойдутся на 15-30% дешевле, чем квартира.

Другой плюс, рассказал аналитик департамента жилой недвижимости Accent Capital Игорь Талалов, заключается в локации апартаментов: их возводят там, где строительство жилья затруднено или невозможно, но при этом данные локации имеет высокий уровень транспортной доступностью и насыщенной коммерческой и деловой инфраструктурой.

"С учетом усиливающегося тренда экономии времени на ежедневные поездки от дома до работы и обратно данный фактор добавляет привлекательности данному типу недвижимости", — отмечает он.

ПРАВОВОЙ СТАТУС

Покупая апартаменты, советует партнер юридической фирмы "Bolshakov&Partners" Андрей Большаков, необходимо учитывать, что вы не сможете:

зарегистрироваться по месту проживания

выбрать управляющую компанию, в отличие от собственников квартир

может отсутствовать необходимая инфраструктура (детские сады, школы, больницы) рядом с домом

существует риск, что соседние помещения будут использоваться не для проживания, а под офисы или под иную коммерческую деятельность, что запрещено делать в квартирах

возможны несоблюдения норм проектирования в части инсоляции помещения.



ЭКОНОМИШЬ ОДИН РАЗ, А ПЕРЕПЛАЧИВАЕШЬ ПОСТОЯННО

При выборе апартаментов стоит также учитывать, что этот вид недвижимости по-другому облагается налогом, не как жилые помещения. На апартаменты действует повышенный налог на имущество.

"В Москве создан реестр, куда входят нежилые помещения с максимальными налоговыми ставками. В него уже занесено более 25 тыс. объектов, полный список опубликован на сайте столичной мэрии", — рассказал в свою очередь директор департамента недвижимости Инвестиционной группы РВМ Капитал Гавриил Королев. Объект попадает в реестр, если по данным акта Госинспекции более 20% его площади фактически используется для размещения объектов торговли, офисов, общественного питания, бытового обслуживания. Госинспекция определяет вид фактического использования объекта, и на этом основании он включается или исключается из реестра. Для таких объектов налог составляет 2%. Если объекта нет в реестре, на апартаменты действует налог 0,5%. Разница — 1,5% — существенна, отмечает эксперт.

Королев в качестве примера подсчитал налог по максимальной ставке для апартаментов стоимостью 7,5 миллиона рублей (в качестве примера можно рассмотреть AFI Tower около метро Ботанический сад в Москве, где за эту сумму можно приобрести апартаменты площадью 21 кв.м, с чистовой отделкой, но без меблировки (которая потребует порядка 600 000 рублей).

"Собственник таких апартаментов в год должен будет заплатить 150 000 рублей налога на имущество. Что касается коммунальных платежей, то в апартаментах они выше, чем в квартирах, так как рассчитываются по другим тарифам. Например, за рассматриваемые нами апартаменты коммунальные платежи составят примерно 6 000 рублей в месяц или 72 000 рублей в год", — отметил он.

Хотя, отмечает в свою очередь Большаков, бывают случаи, когда совокупный размер налога на апартаменты оказываются ниже, чем на квартиру.