МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. При ухудшении экономической ситуации в России минимальная ставка по ипотеке может вырасти выше 10%. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на слова президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко. Адвокат назвал способ обмана россиян, у которых есть ипотека

"Если инфляция ускорится, если доллар вылетит за отметку 75 рублей, то минимальная ставка по ипотеке может принять значение 9-9.5%", — сказала Радченко. Она отметила, что при дальнейшем усугублении экономической ситуации ставка по ипотеке может превысить 10%.

Радченко уверена, что на ипотечные ставки влияет не только ключевая ставка Центробанка, выросшая до 5%, но и снижение курса рубля. "Я не исключаю пессимистичные варианты развития событий", — добавила она.

В свою очередь, руководитель пресс-службы федеральной компании "Этажи", риелтор Иван Камельских, считает, что в ближайшее время может начаться стремительный рост ставок по ипотеке. "Крупные банки уже начали поднимать ставку, за ними последуют и остальные банки", — отметил эксперт. По его словам, рост ставок может начаться после 1 июля.

Камельских посоветовал россиянам поторопиться с оформлением ипотеки. "Важно не упустить момент, когда ставки вырастут. Сейчас стоит подать заявку на ипотеку в несколько банков и мониторить изменения на рынке недвижимости", — подытожил риелтор.