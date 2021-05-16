МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Рост цен на новостройки в России замедлился из-за снижения спроса — россияне, похоже, потеряли к ним интерес. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои данные. Адвокат объяснил, как могут продать ваше жилье вместе с вами

Так, в марте — апреле месячная динамика цен на них составляла 1,6-1,7%, в мае же стоимость квартир на первичном рынке увеличилась всего на 0,2% по сравнению с апрелем. Средняя цена за 1 квадратный метр в новостройках в настоящий момент составляет 95,6 тысячи рублей.

Руководитель направлений первичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев считает, что покупательская активность в данном сегменте будет снижаться в дальнейшем вместе с повышением объёма предложения, что может ограничить подорожание жилья.

"Возможное завершение программы льготной ипотеки, рост ключевой ставки ЦБ пока не привели к новой волне ажиотажного спроса", — отметил он.

Алексеев также добавил, что, по его мнению, для повышения спроса застройщики будут использовать собственные скидки и акции.

В свою очередь, руководитель центра новостроек компании "Этажи" Сергей Зайцев уверен, что ценовая динамика зависит от ипотечных ставок: при существующих условиях рост цен в новых проектах должен снизиться до 5-10% в год, в уже строящихся — оказаться еще ниже.