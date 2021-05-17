МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Весь последний год цены на жилье в России уверенно идут вверх по нескольким причинам. Однако периодически россиянам советуют не покупать квартиру на волне роста цен, а подождать спада. Россиянам начали возвращать деньги за автомобильные штрафы

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты считают, что ожидать падения цен на квартиры в России не стоит.

Генеральный директор агентства недвижимости БЕНУА и президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский рассказал агентству, что цены на жилье не падают ни в одной стране.

"В России ценам обеспечен долгосрочный рост, потому что в нашей стране обеспеченность граждан жильем недостаточна. Средний метраж на душу населения в России — 26 кв.м., в сравнении с Германией, где на человека в среднем приходится 39 кв.м., а в США вообще 70 кв.м., то в России еще есть куда стремиться", — пояснил он.

КАК ФОРМИРУЕТСЯ ЦЕНА

Эксперт отметил, что на цены влияет несколько факторов:

экономическая ситуация

доходы населения

обеспеченность жильем граждан страны

себестоимость строительства

налоговое бремя на покупку-продажу и владение.



То есть, если в стране фиксируется стабильный рост цен на строительные материалы, в частности, бетон и железо, то ожидать какого-то удешевления не стоит.

В городах, где фиксируется массовый приток населения — как в Подмосковье — также спрос будет подстегивать ценник предложения.

Президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич привел в пример анализ факторов, которые влияют на цены на жилье в Москве и Пекине. " У нас двумя наиболее значимыми факторами стала динамика номинального ВВП и динамика реальных доходов населения. Также на цену недвижимости оказывает влияние демография, миграционные потоки, общий уровень инфляции (в развитых странах динамика рынка недвижимости почти совпадает с динамикой инфляции)", — отметил он.

ПОЧЕМУ ЦЕНЫ НЕ РУХНУТ

Спрос россиян на недвижимость подстегивается не только нехваткой метров, но и действиями властей. В частности, отмечают эксперты, льготной ипотечной программой. Это также толкает цены к росту. Что толкает курс рубля вверх

"Например, за I квартал 2021 года в границах "старой" Москвы было заключено на 30% больше договоров долевого участия (16,1 тыс. против 12,6 тыс.), чем за аналогичный период прошлого года", — прокомментировала ситуацию на "первичке" управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка.

"Цены в рублях, действительно, вряд ли упадут, но цены, выраженные в долларах или в условных "килограммах картошки/гречки" могут падать. С 2010 по 2019 год квадрат в Москве вырос на 50%, но инфляция за этот период составила 95%, значит, квартиры подешевели в реальном выражении снизились на 35%. То есть квадратный метр в Москве стал позволять купить меньше картошки, гречки, масла, телевизоров и других товаров. Рост вроде как и был, но реально нет", — пояснил Манкевич.

ГДЕ ЖЕ БУДЕТ ДЕШЕВО

По мнению руководителя проекта LifeDeluxe.ru Сергея Бобашева, дешевых метров можно дождаться в ситуации, когда люди из какого-то региона будут массово уезжать. Как изменятся курсы криптовалют на фоне обрушения биткоина

"А если в регионе наоборот приток населения, цены не снизятся. Для снижения цен нужен либо локальный экономический кризис, либо кризис на уровне страны. Люди из Воркуты бегут, поскольку уголь не пользуется прежним спросом, жилье дешевеет, квартиры никому не нужны. То есть в депрессивных районах, где заканчивается работа, в моногородах, в которых останавливается жизнь, цены на квартиры идут вниз", — отметил он.

Щегельский в свою очередь добавляет, что дешеветь квартиры могут из-за плохой экологии. "Если у нас повторится сценарий 1998, 2008-2009 годов, то в краткосрочной перспективе цены на недвижимость снизятся, но потом вернуться к росту", — подытожил он.