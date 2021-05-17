МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Росреестр разработал онлайн-сервис, который позволит отслеживать оборот сделок с недвижимостью по регионам, говорится в сообщении ведомства. Россиянам хотят продлить льготную ипотеку

"Инструмент "Сведения о сделках с недвижимостью" размещен в открытом доступе на публичной кадастровой карте и представляет собой тепловые карты оборота сделок с недвижимостью", — указывается в нем.

В сообщении уточняется, что сервис будет полезен для профессиональных участников рынка недвижимости и позволит получить информацию о количестве сделок в субъектах РФ и федеральных округах. Данные будут доступны поквартально и в целом за год.

"Тематические карты сгруппированы по типам сделок и отображают количество зарегистрированных ипотек, договоров долевого участия, купли-продажи. По запросу пользователя формируется аналитика оборота рынка недвижимости в форме индикаторов, диаграмм, графиков и списка лидирующих субъектов РФ, с помощью которых можно отследить динамику изменений количества сделок", — приводятся в нем слова замруководителя Росреестра Алексея Штейникова.

В сообщении указывается, что с помощью тепловых карт можно просмотреть удельное количество сделок с недвижимостью по типам на 100 тысяч жителей, а также определить, какие федеральные округа или субъекты РФ были лидерами или аутсайдерами по количеству зарегистрированных сделок за определенный период.