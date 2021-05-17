МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Минстрой подготовил приказ, устанавливающий норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья в России на второе полугодие в размере 55,72 тысячи рублей, что на 13% выше норматива первого полугодия. Стоимость биткоина обвалилась из-за слов Маска

"Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2021 года в размере 55 720 (пятьдесят пять тысяч семьсот двадцать) рублей.- говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, приказ определяет показатели средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья по регионам России на третий квартал. Самые высокие показатели устанавливаются для в Москвы — 128,645 тысячи рублей, Сахалинской области — 117,6 тысячи рублей и Приморского края — 108,095 тысячи рублей. Наименьшие значения вводятся для Кабардино-Балкарии — 32,803 тысячи рублей, Дагестана — 32,536 тысячи рублей и Ингушетии — 32,481 тысячи рублей.

Норматив стоимости и показатели средней рыночной стоимости жилья используются федеральными и региональными властями при расчете размеров соцвыплат гражданам, представляющимся на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета. Кроме того, эти нормативы применяются для расчетов межбюджетных трансфертов.