МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Цены на квартиры в России продолжат расти как минимум по одной причине. Водителям напомнили о "летних" штрафах до 500 тысяч рублей

Как пишет агентство Regnum со ссылкой на руководителя департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константина Ордова, всему виной рост цен на строительные материалы.

Собеседник издания отметил, что с начала текущего 2021 года некоторые строительные материалы уже стали дороже "на десятки процентов". Поэтому и квартиры в новостройках будут дорожать.

"В то же время ажиотажного спроса на квартиры уже нет. Многие среди остро нуждавшихся в улучшении жилищных условий <…> решили этот вопрос с использованием благоприятных кредитных условий", — пояснил он.

При этом опасения по поводу бесконечного роста цен на жилье в стране, по его мнению, сильно преувеличены.

Ордов прогнозирует, что в скором времени в России будет наблюдаться ослабление волны инвестиционного спроса на жилье. Это обусловлено двумя факторами.