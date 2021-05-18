2021-05-18T13:16:22+03:00
2021-05-18T13:16:22+03:00
2021-05-18T13:16:22+03:00
2021
https://1prime.ru/development/20210518/833689854.html
Назван фактор, из-за которого растут цены на квартиры
Недвижимость
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Цены на квартиры в России продолжат расти как минимум по одной причине. Как пишет агентство Regnum со ссылкой на руководителя департамента корпоративных финансов и корпоративного... ПРАЙМ, 18.05.2021
цены, россия, недвиджимость, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Цены на квартиры в России продолжат расти как минимум по одной причине.
Как пишет агентство Regnum со ссылкой на руководителя департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константина Ордова, всему виной рост цен на строительные материалы.
Собеседник издания отметил, что с начала текущего 2021 года некоторые строительные материалы уже стали дороже "на десятки процентов". Поэтому и квартиры в новостройках будут дорожать.
"В то же время ажиотажного спроса на квартиры уже нет. Многие среди остро нуждавшихся в улучшении жилищных условий <…> решили этот вопрос с использованием благоприятных кредитных условий", — пояснил он.
При этом опасения по поводу бесконечного роста цен на жилье в стране, по его мнению, сильно преувеличены.
Ордов прогнозирует, что в скором времени в России будет наблюдаться ослабление волны инвестиционного спроса на жилье. Это обусловлено двумя факторами.
- вялое восстановление доходов населения
- рост процентных ставок по кредитам.