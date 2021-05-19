2021-05-19T09:26:22+03:00
2021-05-19T09:26:22+03:00
2021-05-19T09:26:22+03:00
2021
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Бизнес предложил способ резко снизить цены на новостройки
Недвижимость
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Стоимость квартир в новостройках можно снизить на 15%, если изменить процедуру подключения домов к инженерным и коммунальным сетям. Как сообщают "Известия", именно с такой... ПРАЙМ, 19.05.2021
новостройки, недвижимость, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Стоимость квартир в новостройках можно снизить на 15%, если изменить процедуру подключения домов к инженерным и коммунальным сетям. Как сообщают "Известия", именно с такой инициативой обратились к вице премьеру Марату Хуснуллину представители "Деловой России".
"Бизнес предложил упростить процедуру подключения новостроек к инженерным и коммунальным сетям. Для этого нужно законодательно установить право девелоперов выносить инженерные сети с участков под строительство своими силами", — сообщает издание.
Помимо этого, предлагается на уровне Градостроительного кодекса разрешить вносить плату за техприсоединение домов к сетям с учетом этапов стройки. Отмечается, что сейчас девелоперам приходится оплачивать создание сетей при возведении первой очереди. По мнению председателя комитета "Деловой России" по строительству Владимира Кошелева, эти меры снизят себестоимость недвижимости на 15%. При этом конечная цена квартир снизится на 3-5%.
Эксперты также полагают, что предлагаемые меры сократят сроки строительства домов.