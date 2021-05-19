МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Стоимость квартир в новостройках можно снизить на 15%, если изменить процедуру подключения домов к инженерным и коммунальным сетям. Как сообщают "Известия", именно с такой инициативой обратились к вице премьеру Марату Хуснуллину представители "Деловой России". Россиянам рассказали, как изменятся цены на жилье летом

"Бизнес предложил упростить процедуру подключения новостроек к инженерным и коммунальным сетям. Для этого нужно законодательно установить право девелоперов выносить инженерные сети с участков под строительство своими силами", — сообщает издание.

Помимо этого, предлагается на уровне Градостроительного кодекса разрешить вносить плату за техприсоединение домов к сетям с учетом этапов стройки. Отмечается, что сейчас девелоперам приходится оплачивать создание сетей при возведении первой очереди. По мнению председателя комитета "Деловой России" по строительству Владимира Кошелева, эти меры снизят себестоимость недвижимости на 15%. При этом конечная цена квартир снизится на 3-5%.

Эксперты также полагают, что предлагаемые меры сократят сроки строительства домов.