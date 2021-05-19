МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. В сочинских новостройках объем выставленного на продажу жилья снизился до минимума — 200 тысяч квадратных метров. Аналитики говорят о том, что в ближайшие несколько месяцев доступных покупателям квартир не останется вовсе. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные компании Nedvex. Эксперт ожидает ажиотажного спроса на жилье в Сочи после закрытия Турции

Специалисты подсчитали, что объем строящегося жилья, продаваемого по договорам долевого участия (ДДУ), в Сочи упал до 30 тысяч квадратных метров. Дефицит квартир возник из-за повышенного спроса на первичную недвижимость, поясняют они. Застройщики не были готовы к квартирному ажиотажу и не успели вывести на рынок новые проекты.

Вымывания предложения практически до нуля эксперты ожидают в ближайшие два-три месяца. Тотальный дефицит, тем не менее, может сыграть на руку крупным застройщикам — из-за нехватки вариантов стоимость жилья будет расти еще быстрее. По данным аналитической системы bnMAP.pro, к середине мая средняя цена квадратного метра новых квартир в Сочи достигла 333 тысяч рублей. Аналитики предрекают, что к июлю 2021-го она может увеличиться до 350-370 тысяч, обогнав показатели московского рынка.