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Аналитики предупредили о тотальном дефиците жилья в Сочи
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В сочинских новостройках объем выставленного на продажу жилья снизился до минимума — 200 тысяч квадратных метров. Аналитики говорят о том, что в ближайшие несколько месяцев... ПРАЙМ, 19.05.2021
жилье, сочи, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. В сочинских новостройках объем выставленного на продажу жилья снизился до минимума — 200 тысяч квадратных метров. Аналитики говорят о том, что в ближайшие несколько месяцев доступных покупателям квартир не останется вовсе. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные компании Nedvex.
Специалисты подсчитали, что объем строящегося жилья, продаваемого по договорам долевого участия (ДДУ), в Сочи упал до 30 тысяч квадратных метров. Дефицит квартир возник из-за повышенного спроса на первичную недвижимость, поясняют они. Застройщики не были готовы к квартирному ажиотажу и не успели вывести на рынок новые проекты.
Вымывания предложения практически до нуля эксперты ожидают в ближайшие два-три месяца. Тотальный дефицит, тем не менее, может сыграть на руку крупным застройщикам — из-за нехватки вариантов стоимость жилья будет расти еще быстрее. По данным аналитической системы bnMAP.pro, к середине мая средняя цена квадратного метра новых квартир в Сочи достигла 333 тысяч рублей. Аналитики предрекают, что к июлю 2021-го она может увеличиться до 350-370 тысяч, обогнав показатели московского рынка.