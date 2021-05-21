МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Бывшие ведомственные общежития планируется использовать для временного проживания нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на соответствующий законопроект, подготовленный комитетом Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Юрист предупредил законных наследников о риске потери квартиры

В комитете изданию подтвердили, что рассмотрение законопроекта о бывших ведомственных общежитиях во втором чтении намечено на ближайшее время. "Мы будем предлагать ввести упрощенный порядок передачи ведомственных общежитий в муниципалитеты. И тогда они смогут их использовать в том числе как маневренный фонд", — сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике Сергей Пахомов.

Так называемый "маневренный фонд" — это жилье, в которое можно временно расселять нуждающихся в квартирах, заключая с ними договоры социального найма. По данным депутатов, сегодня в России более 200 бывших ведомственных общежитий в частной собственности. Большая часть из них изношены на 30-85%. Владельцы таких зданий зачастую берут с проживающих завышенную плату за содержание общего имущества, так как на такие объекты не распространяются нормы Жилищного кодекса.

Законопроект предполагает, что жители общежитий будут будет платить за наем, содержание и текущий ремонт общего имущества, за коммунальные услуги, но не за капремонт. При этом размер тарифов не превысит величин, устанавливаемых Жилищным кодексом. Если здания приватизированы, а жилое помещение предоставлено гражданам до этого, с ними заключат договоры найма в соответствии с Гражданским кодексом. Три проблемы с ремонтом, о которых нужно знать при покупке жилья

Этим путем депутаты намерены, помимо прочего, защитить права граждан, занимающих комнаты в приватизированных предприятиями общежитиях. Они, как правило, поселились в помещениях до приватизации, в начале 1990-х.