МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Цены на новостройки в старых границах Москвы выросли за год практически на четверть, установив по итогам первого квартала новый рекорд — почти 406 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитали аналитики консалтинговой компании Knight Frank. Аналитик назвал сроки снижения цен на вторичное жилье в России

"Средневзвешенная цена предложения квартир и апартаментов на первичном рынке Москвы (в старых границах) достигла рекордного показателя в 405,8 тысячи рублей за квадратный метр, увеличившись за год практически на четверть (24,4%). При этом общая площадь предложения составила 1,86 миллиона квадратных метров и обновила минимальное значение за последние пять с половиной лет", — говорится в сообщении компании.

За последний квартал первичное жилье в старых границах Москвы подорожало на 12,6%. В Knight Frank столь существенный рост связывают в первую очередь с перераспределением структуры предложения. Доля более дорогой недвижимости бизнес-класса увеличилась на 5 процентных пунктов — до 40%, доля элитного сегмента сохранилась на уровне 18%, а доля массового жилья сократилась до 42%.

При этом наибольший рост цен отмечен именно в сегменте "бизнес" (+11,4% за квартал), тогда как в элитном сегменте он составил 9,7%, а в массовом сегменте отмечен рост стоимости на 7,6%, указывается в сообщении. Выписки из госреестра недвижимости стали доступны на портале госуслуг

Кроме того, отмечается в нем, на фоне высокого спроса застройщики активно повышают цены как в строящихся, так и введенных в эксплуатацию объектах. За год в ряде проектов всего за несколько месяцев со старта продаж рост составил 15-45%.

"Мы ожидаем продолжения роста цен и сохранения активного спроса во втором квартале, однако при существенном росте предложения цена может замедлить свой рост. Если же программа господдержки и субсидирования ипотеки не будет продлена, то показатели спроса и цен могут в очередной раз побить рекорды в последние месяцы действия льготной ипотеки, объем предложения также будет зависеть от пополнения рынка новыми проектами и корпусами", — прогнозируют в консалтинговой компании.