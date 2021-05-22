МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. До половины россиян, которые приобрели жилье по программе льготной ипотеки будут испытывать проблемы с платежами, поэтому купленная жилплощадь вернется на рынок. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на комментарий вице-президента общественной организации "Опора России", руководителя направления "Строительство и ЖКХ" Евгения Шлеменкова.

"Люди набрали ипотек. Сейчас начнется еще одна интересная штука. Далеко не все смогут их обслуживать. Часть этого скупленного жилья вернется на рынок. И тоже притормозит (рост цен), а где-то может и вызвать падение цен, но в нашей стране кардинального падения нельзя ждать. Жадность задушит", — заявил Шлеменков. Эксперты назвали регионы, в которых не будет продлена льготная ипотека

Он объяснил, что "те, кто мог обслуживать ипотеку, они ее взяли тогда, когда она была не такой льготной, сейчас ринулись те, кто соблазнился на эти якобы небольшие проценты. Но самое смешное, что пока они решали, пока брали ипотеку, цены выросли, и по сути цена покупки стала больше, и платеж стал примерно таким же, как при той ипотеке, которая была 9-12%. По сути, это нехороший самообман. Я полагаю, что до половины из тех, кто в последние 1,5-2 года взял ипотеку, будут испытывать очень серьезные затруднения с платежами".

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, в свою очередь, отметила, что на фоне резко возросшего спроса Центробанк России начал повышать сумму по коэффициентам риска для ипотеки.

"Доходы граждан стагнируют уже какой год подряд. То есть, получается разрыв, между доходами и стоимостью квадратного метра. На 20% получается выше, а с учетом падения доходов граждан процентов на пять, то есть на четверть риски увеличились в случае, если заемщик переоценил свои возможности", — считает она.

Ранее Банк России объявил о повышении суммы по коэффициентам риска для ипотеки. Причина такого решения — ограничение рисков ипотечного кредитования при низком первоначальном взносе. Младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский уверен, что из-за решения ЦБ вырастут ставки по ипотеке. Программа льготной ипотеки завершится 1 июля, однако она может быть продлена в некоторых регионах России.