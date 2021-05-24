МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. В России с 2019 года в России по схеме эскроу построено и введено в эксплуатацию 1,5 тысячи многоквартирных домов на 180 тысяч квартир общей жилой площадью 8,9 миллиона квадратных метров, сообщил РИА Недвижимость гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко.

Все российские девелоперы, привлекающие средства дольщиков, с июля 2019 года должны работать через механизм эскроу-счетов, предполагающий, что получить деньги покупателей они смогут только после передачи им квартир, а строить должны на банковские кредиты.

"С момента перехода на новые правила финансирования жилищного строительства прошло меньше двух лет, а уже около 180 тысяч российских семей получили современное, качественное жилье в домах, построенных по схеме эскроу. Такие многоэтажки есть уже более чем в 70 регионах, что свидетельствует о высокой доступности и удобстве нового механизма", – отметил Мутко.

Больше всего квартир по эскроу построено в Московской области (15,3 тысячи квартир в 54 домах). Далее следуют Республика Татарстан (8,6 тысячи квартир в 68 домах), Краснодарский край (8,3 тысячи в 83 домах), Челябинская (8 тысяч в 82 домах) и Воронежская (7,9 тысячи в 48 домах) области, добавил он.

По словам Мутко, опросы свидетельствуют, что большинство граждан считают схему эскроу самой надежной при покупке жилья в новостройках – так ответили более 50% участников опроса, проведенного "Дом.РФ" и ВЦИОМ в прошлом году. Почти 80% респондентов заявили, что благодаря реформе риски покупателя жилья на стадии строительства снизились. В Думе предложили ввести уголовное наказание за поддельные автономера

Помимо уже введенных в эксплуатацию домов, построенных с использованием механизма эскроу, в настоящий момент по этой схеме в рамках закона №214-ФЗ строятся еще 5,5 тысячи многоквартирных домов на 1,2 миллиона квартир общей площадью 57,8 миллиона квадратных метров, рассказал Мутко.

Он отметил, что новые правила привлечения средств граждан повысили и финансовую устойчивость застройщиков – теперь они строят дома не на средства граждан, а на средства банковских кредитов. В результате девелоперы больше не зависят от колебаний продаж на рынке. По данным аналитического центра "Дом.РФ", с момента начала реформы ни один многоквартирный дом, строящийся по новым правилам, не стал проблемным.