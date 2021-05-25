МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Во всех округах "старой" Москвы средняя стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента превысила отметку в 200 тысяч рублей в апреле текущего 2021 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на отчет компании "Метриум". Эксперт назвал главные факторы укрепления рубля

Как подсчитали аналитики компании, это произошло впервые за всю историю наблюдений за столичным рынком жилья.

В среднем за месяц стоимость квадратного метра на "первичке" в мегаполисе выросла на 4%.

В среднем квартира этого сегмента сейчас стоит 12,28 миллиона рублей. В апреле прошлого года — 10,98 миллиона рублей.

В то еж время средняя площадь такого жилья снизилась: с 58,5 "квадрата" год назад до 52,5 метра сейчас.

В Юго-Западном административном округе Москвы, последнем, где в марте сохранялся средний уровень цен ниже 200 тысяч рублей за квадратный метр, в апреле цена квадратного метра возросла до 210 тысяч рублей.

Сейчас это минимальный уровень средних цен среди столичных округов в новостройках.

Итак:

в СВАО средняя стоимость квадратного метра в новостройке массового сегмента составляет 218 тысяч рублей за метр