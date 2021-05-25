В Москве впервые все новостройки оказались дороже 200 тысяч за метр
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Во всех округах "старой" Москвы средняя стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента превысила отметку в 200 тысяч рублей в апреле текущего 2021 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на отчет компании "Метриум".
Как подсчитали аналитики компании, это произошло впервые за всю историю наблюдений за столичным рынком жилья.
В среднем за месяц стоимость квадратного метра на "первичке" в мегаполисе выросла на 4%.
В среднем квартира этого сегмента сейчас стоит 12,28 миллиона рублей. В апреле прошлого года — 10,98 миллиона рублей.
В то еж время средняя площадь такого жилья снизилась: с 58,5 "квадрата" год назад до 52,5 метра сейчас.
В Юго-Западном административном округе Москвы, последнем, где в марте сохранялся средний уровень цен ниже 200 тысяч рублей за квадратный метр, в апреле цена квадратного метра возросла до 210 тысяч рублей.
Сейчас это минимальный уровень средних цен среди столичных округов в новостройках.
Итак:
- в СВАО средняя стоимость квадратного метра в новостройке массового сегмента составляет 218 тысяч рублей за метр
- в ЮВАО — 225 тысяч рублей,
- в ЮАО — 226 тысяч рублей,
- в САО — 240 тысяч рублей,
- в ВАО — 248 тысяч рублей,
- в СЗАО — 254 тысячи рублей,
- в ЗАО — 259 тысяч рублей.
https://1prime.ru/development/20210525/833749506.html