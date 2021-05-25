МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, отменяющий обязанность подавать налоговую декларацию при продаже жилых домов, квартир, комнат на сумму до 1 миллиона рублей в год, а гаражей и нежилых помещений — до 250 тысяч рублей.

Россияне сейчас обязаны заплатить НДФЛ в случае продажи недвижимого имущества, которым они владели меньше минимального предельного срока. Минимальный предельный срок владения, после которого доходы от продажи недвижимости полностью освобождаются от налога, составляет в общем случае пять лет, а в целом ряде случаев — три года (например при продаже единственного либо унаследованного жилья). Названы подводные камни гаражной амнистии

Ставка НДФЛ в 13% взимается с суммы продажи недвижимости, которую можно уменьшить либо на сумму ее покупки, либо на налоговый вычет. Максимальная сумма вычета при продаже жилых домов, квартир, комнат составляет 1 миллион рублей в год, а при продаже гаражей и нежилых помещений — 250 тысяч рублей.

Ранее в мае уже заработал закон, согласно которому россиянам для получения имущественного налогового вычета больше не надо подавать декларацию и собирать подтверждающие документы. Теперь вычет можно оформить онлайн через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.

Принятый сейчас в первом чтении правительственный законопроект убирает необходимость подавать декларацию, если вырученная от продажи недвижимости сумма не выше полученного налогового вычета. То есть подавать ее надо будет только в том случае, если налог получается ненулевым. А это в свою очередь будет возможно только при стоимости жилых домов, квартир, комнат выше 1 миллиона рублей, а гаражей и нежилых помещений — 250 тысяч рублей.