МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. "Газпром" предложил построить в Санкт-Петербурге "Лахта Центр 2", который станет вторым по высоте небоскребом в мире, говорится в сообщении компании.

Новая градостроительная инициатива была представлена на заседании межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и "Газпромом".

"В целях дальнейшего развития общественно-делового района, который успешно создается вокруг "Лахта Центра" на побережье Финского залива, предложено возвести новый небоскреб – "Лахта Центр 2". Его высота составит 703 метра. Небоскреб будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 метров) и верхнего эксплуатируемого этажа", — сообщает компания. Петербург одобрил предоставление "Газпрому" земли у "Лахта центра" под благоустройство

Уточняется, что проект будет реализован на принципах проектного финансирования, вне инвестиционной программы "Газпрома", компанией специального назначения, не аффилированной с ПАО "Газпром". Уже разработана для этого "дорожная карта". "Газпром", в свою очередь, предоставит основной участок под строительство.

"Высота башни в 703 метра очень-очень символична. Это дань уважения истории – году основания великого города с богатейшей культурой, историей, своим неповторимым характером. "Лахта Центр 2" – это продолжение традиций Санкт-Петербурга, ведь в начале XVIII века Петропавловская крепость, заложенная Петром I, стала одним из самых высоких зданий в мире", — прокомментировал глава "Газпрома" Алексей Миллер, слова которого приводит пресс-служба компании.

"Создание в районе "Лахта Центра" ядра, вокруг которого будет формироваться новый, современный центр, позволит не только сделать шаг вперед во всех сферах городского развития, но и даст возможность сохранить исторический Петербург таким, каким мы его знаем и любим", — добавил он.

Как отметил архитектор "Лахта Центр 2" Тони Кеттл, проект предполагает создание вертикальной городской среды в форме спиральной башни высотой 703 метра, что символизирует неразрывную связь с историей и традициями Санкт-Петербурга: новаторством и устремлением в будущее. "Элегантный шпиль станет еще одним акцентом в панораме, сформированной доминантами различных эпох и движущих сил в развитии города", — подчеркнул он.

В настоящее время самым высоким зданием в мире является небоскреб "Бурж-Халифа" в ОАЭ. Его высота составляет 828 метров. Высота "Лахта Центра", уже построенного в Санкт-Петербурге, 462 метра.