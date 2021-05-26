Каждый десятый россиянин хочет взять ипотеку в этом году
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Каждый десятый россиянин планирует взять кредит на покупку недвижимости до конца этого года, выяснил сервис "Работа.ру", исследование которого есть в распоряжении РИА Новости.
В исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.
"До конца этого года 63% опрошенных рассказали, что не планируют брать новых кредитов. Тем не менее, 10% респондентов указали, что возьмут кредит на покупку недвижимости", — говорится в сообщении.
В числе планов, на которые россиянам требуются кредиты, – ремонт или покупка автомобиля, отпуск, лечение, образование, развитие собственного бизнеса, покупка бытовой техники и электроники, свадьба, покупка одежды и ювелирных украшений.
Больше половины жителей России (52%) с начала 2021 года пока не брали новых кредитов. 9% опрошенных отметили, что занимали деньги у банков на ремонт, столько же — на покупку бытовой техники и электроники.
Респонденты сообщили, что оформили кредит на покупку недвижимости, автомобиля, лечение, образование, одежду и ювелирные украшения, отпуск и развитие собственного бизнеса, свадьбу.
С начала года россияне также оформляли рефинансирование предыдущих кредитов.
https://1prime.ru/development/20210526/833754498.html