МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Власти Москвы нашли исполнителей комплексных услуг техзаказчиков и подрядчиков для десяти проектов реновации с общей суммой контрактов 876 миллиардов рублей.

Как указывается на сайте госзакупок, на всех десяти тендерах, объявленных Московским фондом реновации, поступило только по одной заявке и конкурсы признаны несостоявшимися, но по правилам закупок контракты могут быть заключены с единственными участником торгов.

В трех закупках единственную заявку подала структура концерна "Крост" — ООО "Крост-Д", претендующая на застройку по программе реновации микрорайонов 4, 10 района Головинский, микрорайонов 1, 2 и 5 в Северном Тушине. Совокупная сумма контрактов в этих тендерах превышает 232 миллиарда рублей.

Еще в трех закупках договоры могут быть заключены со структурой ПИК — ООО "ГП-МФС", подавшей заявку на застройку кварталов 7, 10, 14, 40, 41, 42 района Зюзино, а также 117, 117а, 118, 118а, 119 в Кузьминках. В случае заключения с ней договоров, компания заработает на этих контрактах почти 384 миллиарда рублей.

Концерн "Монарх" подал единственную заявку на проект реновации кварталов 20-21, 22-23 в Черемушках на сумму 142 миллиарда рублей.

На оставшиеся три контракта претендуют консорциумы.

Застроить микрорайон 79 района Хорошево-Мневники за более чем 34 миллиарда рублей готов консорциум во главе с ООО "Стройпроект", входящим в Capital Group. АО "Межрегионоптторг" (принадлежит ЗАО "Русское золото") возглавляет объединение, претендующее на застройку микрорайона 136 района Выхино-Жулебино за 33 миллиарда рублей. Контролируемое властями Москвы ООО "УЭЗ-Строй" — лидер консорциума, предложившего выполнить контракт программы реновации стоимостью более 50 миллиардов рублей для микрорайона 15Б-16Б района Богородское.