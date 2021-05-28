МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Конкуренция на рынке новостроек бьет рекорды, рассказали "Известия". ОКБ: количество ипотечных кредитов, выданных в апреле, выросло на 89%

Чтобы опередить конкурентов, застройщикам приходится разрабатывать новые проекты, например, предлагать сложные архитектурные решения и повышать энергоэффективность домов, отметил коммерческий директор "Кортрос-Москва" Дмитрий Железнов.

Такие меры значительно повышают себестоимость проектов, и цены на потребительском рынке переживают резкий взлет. В результате все меньше граждан рассматривают вариант покупки квартиры в новом доме.

Кроме того, квартиры в домах, которые уже сданы застройщиком, в 2021 году стоят дороже, чем на объектах, находящихся на этапе котлована, на 9%, объяснили специалисты агентства «Метриум».

Переход на проектное финансирование, когда строительство финансируют банки, означает, что теперь цены на квартиры в неготовых домах стали стремительно "догонять" цены жилья в сданных объектах.