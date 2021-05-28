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2021
https://1prime.ru/development/20210528/833775041.html
Эксперты сообщили о недоступности жилья в новостройках
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Конкуренция на рынке новостроек бьет рекорды, рассказали "Известия". Чтобы опередить конкурентов, застройщикам приходится разрабатывать новые проекты, например, предлагать сложные... ПРАЙМ, 28.05.2021
жилье, банки, москва, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Конкуренция на рынке новостроек бьет рекорды, рассказали "Известия".
Чтобы опередить конкурентов, застройщикам приходится разрабатывать новые проекты, например, предлагать сложные архитектурные решения и повышать энергоэффективность домов, отметил коммерческий директор "Кортрос-Москва" Дмитрий Железнов.
Такие меры значительно повышают себестоимость проектов, и цены на потребительском рынке переживают резкий взлет. В результате все меньше граждан рассматривают вариант покупки квартиры в новом доме.
Кроме того, квартиры в домах, которые уже сданы застройщиком, в 2021 году стоят дороже, чем на объектах, находящихся на этапе котлована, на 9%, объяснили специалисты агентства «Метриум».
Переход на проектное финансирование, когда строительство финансируют банки, означает, что теперь цены на квартиры в неготовых домах стали стремительно "догонять" цены жилья в сданных объектах.