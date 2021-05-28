МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Четверть объектов, переданных Единому госзаказчику в строительстве, являются проблемными, сказал в интервью РИА Недвижимость гендиректор компании Карен Оганесян.

Он уточнил, что на сегодняшний день в работе у Единого госзаказчика находится 100 объектов общей площадью около 1,8 миллиона квадратных метров. Хуснуллин рассказал, как власти будут бороться с ростом цен на жилье

"Объекты можно разделить на несколько групп. Первая – это те объекты, которые находились в активной стадии строительства. Их около 30%. Во вторую группу входят объекты, которые находятся в стадии проектирования или разработки градостроительной документации, их 40-45%. И последняя группа – это долгострои, строительство которых ведется более пяти лет", – сказал собеседник агентства.

По его словам, многие проблемные объекты были переданы министерством культуры.

"Но мы с коллегами наметили план действий, организовали работу в ручном режиме. Планируем до 2024 года все проблемные объекты министерства культуры завершить. Особенно важно, что министр культуры Ольга Борисовна Любимова лично участвует в решении данного вопроса", – отметил он.

В качестве ярких примеров проблемных объектов глава Единого госзаказчика привел консерваторию Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, работы по которой ведутся более восьми лет, а также строительство нового музейного комплекса Государственной Третьяковской галереи, затянувшееся на 10 лет.

"Причины, по которым затягиваются сроки строительства, взаимосвязаны и одновременно порождают друг друга. Несовместимость технологии, предложенной десятилетие назад, с современными подходами вызывает необходимость корректировки проектной документации. Реализация проекта также может не укладываться в первоначальные планы, когда меняются пользователи объектов или их руководители, а у принимающей стороны появляются новые требования", — уточнил он.

Единый заказчик должен контролировать возведение объектов капстроительства, финансирование которых ведется за счет федерального бюджета.

Полностью интервью с Кареном Оганесяном читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" (https://realty.ria.ru/) в 10.00 мск.