МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Россияне стали интересоваться вторичным жильем на 86% чаще, чем в прошлом году. Одной из главных причин роста спроса на "вторичку" стало резкое подорожание новых квартир. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование специалистов аналитического центра ЦИАН. Аналитик объяснил, почему ипотечные квартиры скоро хлынут на рынок

Сообщается, что наибольший рост интереса ко вторичному жилью зафиксировали в Москве (почти 47%), Санкт-Петербурге (около 17%), в Краснодарском крае (3,1%) и в Московской (2,7%), Самарской и Свердловской областях (по 1,7%).

Основатель сервиса по подбору недвижимости для инвестиций Realiste Алексей Гальцев, в свою очередь, отметил, что наибольший интерес представляют двухкомнатные квартиры.

"Наиболее востребованы двухкомнатные квартиры в пределах 10 миллионов рублей. В условиях перехода многих граждан на полную или частичную удаленку одна из комнат стала рабочей. Однокомнатные тоже пользуются популярностью, чаще всего их берут для сдачи в аренду", — сказал он.

Главный аналитик сервиса "Циан.Ипотека" Виктория Кирюхина считает, что основной причиной роста популярности "вторички" стало подорожание нового жилья. Почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев отметил, что цены на квартиры в новостройках в среднем выросли на 30%, тогда как "вторичка" подорожала на 15%. Россиянам рассказали, как правильно выбрать загородный дом

RT отмечает, что некоторые эксперты также связывают популярность вторичного жилья с широким предложением на рынке и падением ставок по банковским вкладам.