МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не обнаружила признаков картельного сговора застройщиков в российских регионах, сообщил журналистам замглавы Минстроя Никита Стасишин. ФАС выявила признаки сговора на рынке металлов

"ФАС отчиталась президенту, картельного сговора в регионах между застройщиками по стоимости квадратного метра нет", — сказал он.

По словам замминистра, у антимонопольного ведомства остаются вопросы к металлургам, но в настоящее время ведутся оперативные действия со стороны регулирующего органа.

ФАС в конце апреля направила своим территориальным органам поручение о необходимости провести проверку ценообразования на рынке недвижимости. Тогда же ведомство сообщило, что обнаружило признаки картельного сговора на рынке металлопроката и возбудило дело в отношении ряда металлотрейдеров. В прошлом году в России был зафиксирован значительный рост цен на металлопродукцию, используемую в строительстве.