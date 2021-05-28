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ФАС не выявила картельного сговора застройщиков в регионах
Недвижимость
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не обнаружила признаков картельного сговора застройщиков в российских регионах, сообщил журналистам замглавы Минстроя Никита Стасишин... ПРАЙМ, 28.05.2021
застройщики, сговор, минстрой рф, фас, недвижимость, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не обнаружила признаков картельного сговора застройщиков в российских регионах, сообщил журналистам замглавы Минстроя Никита Стасишин.
"ФАС отчиталась президенту, картельного сговора в регионах между застройщиками по стоимости квадратного метра нет", — сказал он.
По словам замминистра, у антимонопольного ведомства остаются вопросы к металлургам, но в настоящее время ведутся оперативные действия со стороны регулирующего органа.
ФАС в конце апреля направила своим территориальным органам поручение о необходимости провести проверку ценообразования на рынке недвижимости. Тогда же ведомство сообщило, что обнаружило признаки картельного сговора на рынке металлопроката и возбудило дело в отношении ряда металлотрейдеров. В прошлом году в России был зафиксирован значительный рост цен на металлопродукцию, используемую в строительстве.