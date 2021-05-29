МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Рынок оценки недвижимости в России достаточно зрелый, и риск быть обманутым у клиента минимальный – тем не менее, чтобы процедура прошла быстрее и без дополнительных проверок, лучше выбрать фирму, которая прошла аккредитацию у вашего ипотечного банка, сообщил РИА Новости руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. Эксперты предупредили о резком росте спроса на вторичное жилье

Перед ипотечной сделкой обязательно проводится оценка недвижимости. Это требование закона. Оценку недвижимости проводит независимый оценщик, который соответствуют определенным требованиям. Например, является членом одной из саморегулируемых организаций оценщиков и имеет квалификационный аттестат с разрешенными направлениями оценки.

"Риск быть обманутым во время заказа оценки квартиры – минимальный. Все-таки рынок ипотеки сейчас достаточно зрелый, и конторы, которые этим занимаются, работают открыто. Но для спокойствия души и ускорения выхода на сделку можно выбрать компанию из списка аккредитованных банком. Если же отчет готовила неаккредитованная оценочная компания – будет проверка основательная, и времени это в итоге займет больше", — отмечает Красильников.

В соответствии с законом, использовать независимую оценку можно в течение шести месяцев с даты ее проведения, уточняет эксперт. Например, если заемщик решит рефинансировать ипотеку через год после выдачи кредита, то придется делать новый отчет.

Стоимость оценки квартиры для ипотеки покрывает заемщик. Он же и заключает договор с оценочной компанией. Стоимость оценки зависит от типа недвижимости, региона, расположения населенного пункта, размеров и расположения самого объекта, дополнительных услуг оценщика и, например, срока предоставления этой услуги: чем скорее нужен отчет, тем он будет стоить дороже.