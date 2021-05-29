МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Квартиру в случае банкротства в некоторых случаях могут забрать и продать с торгов не только у самого должника, но и у его родственников, рассказал РИА Недвижимость партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Станислав Данилов. Эксперт объяснил, как избежать обмана при оценке квартиры

Есть несколько сценариев, когда на квартиру претендуют кредиторы родственников и имеют реальные шансы забрать ее за их долги. Первый вариант — это если должник со своим родственником договорился и передал квартиру именно с целью спрятать ее от кредиторов, рассказал он.

"Это может быть мнимая или притворная сделка, сделка, нарушающая права третьих лиц и так далее. Это все разные правовые основания для расторжения, но все они ведут к тому, что эта сделка аннулируется, имущество возвращается прежнему владельцу, и уже в обычном порядке на него обращается взыскание. Грубо говоря, его пускают с молотка", — объяснил Данилов.

Для того, чтобы это стало возможным, необходимо доказывать умысел в сделке. То есть у собственника отберут имущество, если он знал или должен был знать, что оно передается ему в экстренном порядке, а истинной целью является цель спрятать имущество от кредитора, добавил юрист.

Кроме умысла, поводом для расторжения сделки может стать и цена, по которой должник продал родственнику квартиру. Если она будет слишком низкой, то кредиторы и суд сочтут это неравноценным встречным предложением, расторгнут сделку и опять же пустят квартиру с молотка, продолжил он. Эксперты сообщили о недоступности жилья в новостройках

"Какое занижение допустимо — это решит суд. В каких-то случаях он и 15% ниже рынка может счесть недопустимым занижением, а иногда и 30% может счесть нормальным. Единственное мерило, которое установлено, — это позиция Верховного суда, который установил, что если занижение было в два и более раза ниже рынка, значит точно есть неравноценное встречное представление", — подчеркнул Данилов.

Еще один случай, когда квартиру могут отобрать за долги родственника, касается имущества супругов, отметил он. Приставы проверяют человека по базам и обнаруживают, что никакого имущества на него не записано. В этой ситуации кредитор имеет право обратить в суд с иском о выделении из того имущества, которое записано на другого супруга, его доли из права общей собственности. То есть практика записывать все имущество на жен или мужей уже давно не работает, сказал юрист.

В этой ситуации мог бы помочь брачный договор, но кредиторы умеют справляться и с ним, отмечает Данилов.

"Есть несколько индикаторов того, что этот договор не защитит. Во-первых — это если он был заключен после того, как у одного из супругов начались проблемы, — такой договор могут оспорить и все равно добраться до имущества. Второй сценарий — это когда договор заключен давно, но с серьезным перекосом в пользу одного из супругов. То есть, грубо говоря, одному принадлежит все, а другому — ничего. Такие договоры оспариваются, кредитор просит суд игнорировать условия такого договора, потому что он заведомо ставит одного из супругов в неравное положение с другим", — объясняет он.

Так что если у жены должника две квартиры, а у него ни одной, то одну квартиру запишут на него и тут же продадут с торгов. То есть в глазах второго супруга ситуация будет выглядеть так, что за чужие долги у него отобрали половину имущества, заключает эксперт.