МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. К концу 2021 года ставки по ипотечным кредитам вырастут до 9-9,5% годовых. По мнению аналитиков, увеличение стоимости кредитов на жилье будет связано с удорожанием фондирования для банков и трансформацией госпрограммы льготной ипотеки на новостройки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Как отмечают эксперты, в основном 2020 год был удачным для российского ипотечного рынка, и большинство банков рассчитывают удерживать эту планку. Агентством было опрошено 23 кредитные организации (27% от общего ипотечного портфеля), и значительная часть игроков отметила, что заинтересованы в повышении рентабельности бизнеса в этом году именно за счет ипотеки. Аналитик назвал регионы, где стоит продлить льготную ипотеку под 6,5%

ЧТО БУДЕТ ПОДТАЛКИВАТЬ ИПОТЕЧНЫЕ СТАВКИ ВВЕРХ?

Основной фактор, который будет влиять на стоимость кредитов для потребителей, — политика Банка России. Аналитики АКРА считают, что ключевая ставка ЦБ к концу 2021 года увеличится еще на 0,75 п.п., до 5,75%, и поэтому банкам придется повышать и ставки привлечения средств клиентов.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова отмечает, что следует учитывать отмену самой льготной ипотеки и повышение макропруденциальных надбавок по наиболее рискованным ипотечным кредитам, выданным с 1 августа. "В совокупности вышеперечисленные факторы могут привести к росту ставок до уровня 9-9,5%", — сказала она.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставкам до 6,5% была запущена в России в конце апреля 2020 года для поддержания спроса на покупку жилья у застройщиков, она продлена до 1 июля 2021 года. Эксперты АКРА указывают в обзоре, что программа рассматривалась как "универсальное антикризисное решение", однако в итоге имела и негативные последствия. Например, привела к заметному росту цен на жилье и увеличению сроков кредитования заемщиков. Остудить рынок может только регулятор, заключают эксперты. Шаг в эту сторону уже сделан: с 1 августа российские банки должны будут формировать более высокие надбавки при выдаче ипотеки.

Директор по банковским рейтингам НРА Константин Бородулин говорит о том, что "Банк России открыто заявляет о "перегретой ситуации" в ипотеке, и ужесточение требований в конечном счете отразится на кредитной политике банков". Он допускает, что до конца года разница между средней ставкой по ипотеке и ключевой составит 2,5-3,5 п.п. По данным ЦБ, на 1 мая средняя ставка по ипотечным и жилищным кредитам составила 7,3% при ключевой 5% годовых. Большинство россиян берут ипотеку, не имея "подушки безопасности"

ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ

Аналитики АКРА говорят о том, ограничение срока действия льготных программ породило всплески кредитных выдач и роста цен. Они прогнозируют очередной такой пик в мае-июне этого года, поскольку россияне стараются успеть взять ипотеку по низкой ставке до окончания программы. "Вопрос продления льготного режима все еще обсуждается, но решение, скорее всего, будет принимать президент", сказал в мае замминистра финансов Алексей Моисеев.

В марте председатель Банка России Эльвира Набиуллина не исключила возможность того, что льготная ипотека может быть сохранена в 24 регионах страны — там, где цены на недвижимость выросли не так сильно. Если программу продлят в таком формате, разброса ставок между "льготными" регионами и остальными не возникнет, считает Носова.

Она подчеркнула, что "доля таких регионов в ипотечном жилищном кредитовании незначительна, основная часть приходится на Москву и Санкт-Петербург, а также ряд городов-миллионников", а также выразила сомнение в том, что в "льготных" регионах вырастет спрос на ипотеку за счет заемщиков из других субъектов.