МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. Турция пятый квартал подряд стала лидером рейтинга стран с быстро дорожающим жильем. Так, стоимость жилой недвижимости в период с первого квартала 2020 года по первый квартал 2021-го увеличилась на 32%. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на материалы консалтинговой компании Knight Frank, поступившем в ее распоряжение. Россияне потратили миллиарды рублей на жилье в Турции

В топ-3 этого рейтинга вошли также Новая Зеландия и Люксембург с показателями в 22,1% и 16,6%, соответственно. Ниже расположились Словакия (15,5%), США (13,2%), Швеция (13%), Австрия (12,3%) и Нидерланды (11,3%). Россия с показателем в 11,1% заняла девятую строчку. Топ-10 замкнула Норвегия (10,9%).

Достаточно невысокие показатели роста зафиксировали в Венгрии (1,8%), Чили (1,7%), Италии (1,6%), Индонезии (1,2%) и на Кипре (0,8%). Среди стран, где за указанный период стоимость жилья снизилась, оказались Малайзия (минус 0,9%), Марокко (минус 1,2%), Индия (минус 1,6%) и Испания (минус 1,8%).

Также в компании обратили внимание на изменение стоимости жилья в Великобритании. "В большинстве европейских стран мы видим активное восстановление рынков недвижимости после пандемии. В особенности примечательна ситуация в Великобритании — за год страна преодолела почти 30 строчек рейтинга и поднялась с 41-го (плюс 2,1%) на 12 место (плюс 10,2%)", — отметила директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank Марина Шалаева.