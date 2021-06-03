С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня — ПРАЙМ. Глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин предлагает запустить для бизнеса программу ипотеки на покупку производственной недвижимости, сообщил он в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. Аналитики прогнозируют рост ставок по ипотеке

Он отметил, что льготная ипотека сыграла положительную роль для поддержания строительного сектора в России.

"Мы считаем, должна быть запущена ипотека по ставке 2-3% на покупку производственных зданий. Это тоже государственная задача", — заявил Калинин.

"Я думаю, крупный бизнес тоже будет аплодировать, если это будет сделано. Другое дело — на субсидирование ставки достаточно ли денег в бюджете. На малый бизнес больших площадей не нужно", — сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли запустить эту программу для малого и среднего бизнеса.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.