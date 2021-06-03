2021-06-03T05:09:25+03:00
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2021
https://1prime.ru/development/20210603/833829914.html
Глава "Опоры" предложил запустить промышленную ипотеку под 2-3%
Недвижимость
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Глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин предлагает запустить для бизнеса программу ипотеки на покупку... ПРАЙМ, 03.06.2021
опора россии, ипотека, бизнес, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня — ПРАЙМ. Глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин предлагает запустить для бизнеса программу ипотеки на покупку производственной недвижимости, сообщил он в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
Он отметил, что льготная ипотека сыграла положительную роль для поддержания строительного сектора в России.
"Мы считаем, должна быть запущена ипотека по ставке 2-3% на покупку производственных зданий. Это тоже государственная задача", — заявил Калинин.
"Я думаю, крупный бизнес тоже будет аплодировать, если это будет сделано. Другое дело — на субсидирование ставки достаточно ли денег в бюджете. На малый бизнес больших площадей не нужно", — сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли запустить эту программу для малого и среднего бизнеса.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.