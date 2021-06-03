Россиянам придется дольше собирать деньги на квартиру
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Среднему россиянину теперь предстоит собирать деньги на квартиру девять лет, рассказали "Известиям" в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА).
Эксперты АКРА для данного исследования выбрали квартиру на вторичном рынке площадью 33 квадратных метра.
"С 2017 года по 2019 год условный житель РФ со среднедушевым доходом мог бы накопить средства на условную квартиру за восемь лет. В 2020 году доля его накоплений снизилась бы на 11,3 процентного пункта по сравнению с 2019 годом, а копить на такую квартиру пришлось бы почти на год дольше", — объяснили в АКРА.
При этом в некоторых регионах срок накопления денежных средств сократился:
- в Калужской области срок накопления за 2020 год снизился почти на год
- а в Калмыкии срок накопления снизился на пять лет
"Льготная ипотека, снижение ключевой ставки на 2 пункта в 2020 году, падение курса рубля и снижение ставок по депозитам вызвали почти ажиотажный рост цен на жилье", — рассуждает завкафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Елена Иванкина.
Значительно повысить спрос на рынке жилья в данный момент нельзя, даже при использовании самых разных механизмов, считает ряд экспертов.
"Необходимо поддерживать рост предложения: поощрять конкуренцию среди застройщиков; вводить в оборот больше земельных участков, оснащенных транспортной и инженерной инфраструктурой", — утверждает заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.
"В 2021 году ожидается рост цен на жилье, но меньшими темпами, чем в прошлом году", — подытожила Елена Иванкина.
https://1prime.ru/development/20210603/833830398.html