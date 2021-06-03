МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Среднему россиянину теперь предстоит собирать деньги на квартиру девять лет, рассказали "Известиям" в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА).

Эксперты АКРА для данного исследования выбрали квартиру на вторичном рынке площадью 33 квадратных метра. В России предложили ввести отцовский капитал и семейное налогообложение

"С 2017 года по 2019 год условный житель РФ со среднедушевым доходом мог бы накопить средства на условную квартиру за восемь лет. В 2020 году доля его накоплений снизилась бы на 11,3 процентного пункта по сравнению с 2019 годом, а копить на такую квартиру пришлось бы почти на год дольше", — объяснили в АКРА.

При этом в некоторых регионах срок накопления денежных средств сократился:

в Калужской области срок накопления за 2020 год снизился почти на год

а в Калмыкии срок накопления снизился на пять лет

"Льготная ипотека, снижение ключевой ставки на 2 пункта в 2020 году, падение курса рубля и снижение ставок по депозитам вызвали почти ажиотажный рост цен на жилье", — рассуждает завкафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Елена Иванкина.

Значительно повысить спрос на рынке жилья в данный момент нельзя, даже при использовании самых разных механизмов, считает ряд экспертов. Жилье в Москве за четыре года подорожало на треть

"Необходимо поддерживать рост предложения: поощрять конкуренцию среди застройщиков; вводить в оборот больше земельных участков, оснащенных транспортной и инженерной инфраструктурой", — утверждает заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.

"В 2021 году ожидается рост цен на жилье, но меньшими темпами, чем в прошлом году", — подытожила Елена Иванкина.