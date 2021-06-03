С.-ПЕТЕРБУРГ. 3 июн — ПРАЙМ. Платформа-агрегатор по аренде, созданием которой в настоящее время занимается Минстрой, позволит полностью вывести рынок аренды в стране из "серой" зоны за 2-3 года, сообщил РИА Недвижимость в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) замминистра строительства Никита Стасишин.

По его словам, для создания платформы необходимо принять соответствующий законопроект, что планируется сделать в осеннюю сессию.

"Сейчас этот рынок никак не отрегулирован, и платформа позволит это сделать. Я думаю, как и в случае с эскроу-счетами, полностью вывод его из "серой" зоны займет не менее 2-3 лет", — сказал он.

Стасишин подчеркнул, что появление платформы не отразится негативным образом на сервисах вроде ЦИАН, "Авито" и риелторских агентствах, также не вырастет и стоимость аренды. Гендиректор РЖД рассказал о планах сотрудничества с Францией

Ранее Стасишин сообщил, что данная платформа будет способствовать поступлению в бюджет налогов — до 200 миллиардов рублей в год с учетом 5,2 миллиона квартир, сдающихся в стране.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.