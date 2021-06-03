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Вывод рынка аренды из "серой" зоны займет 2-3 года, заявил замминистра
Недвижимость
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Платформа-агрегатор по аренде, созданием которой в настоящее время занимается Минстрой, позволит полностью вывести рынок аренды в стране из "серой" зоны за 2-3 года, сообщил РИА... ПРАЙМ, 03.06.2021
недвижимость, пмэф, россия, аренда, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ. 3 июн — ПРАЙМ. Платформа-агрегатор по аренде, созданием которой в настоящее время занимается Минстрой, позволит полностью вывести рынок аренды в стране из "серой" зоны за 2-3 года, сообщил РИА Недвижимость в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) замминистра строительства Никита Стасишин.
По его словам, для создания платформы необходимо принять соответствующий законопроект, что планируется сделать в осеннюю сессию.
"Сейчас этот рынок никак не отрегулирован, и платформа позволит это сделать. Я думаю, как и в случае с эскроу-счетами, полностью вывод его из "серой" зоны займет не менее 2-3 лет", — сказал он.
Стасишин подчеркнул, что появление платформы не отразится негативным образом на сервисах вроде ЦИАН, "Авито" и риелторских агентствах, также не вырастет и стоимость аренды.
Ранее Стасишин сообщил, что данная платформа будет способствовать поступлению в бюджет налогов — до 200 миллиардов рублей в год с учетом 5,2 миллиона квартир, сдающихся в стране.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.