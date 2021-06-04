2021-06-04T00:50:48+03:00
2021-06-04T00:50:48+03:00
2021-06-04T00:50:48+03:00
2021
https://1prime.ru/development/20210604/833842731.html
В Госдуме предложили новый налог на недвижимость для россиян
Недвижимость
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
По мнению представителя нижней палаты парламента России Михаила Щапова, в стране стоит поднять налог для граждан с большим количеством квартир и недвижимостью большой площади. Об... ПРАЙМ, 04.06.2021
недвижимость, новости, экономика, налоги, бизнес
https://1prime.ru/images/83231/72/832317259.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83231/72/832317259.jpg
https://1prime.ru/images/83231/72/832317258.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83231/72/832317258.jpg
https://1prime.ru/images/83231/72/832317246.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83231/72/832317246.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. По мнению представителя нижней палаты парламента России Михаила Щапова, в стране стоит поднять налог для граждан с большим количеством квартир и недвижимостью большой площади.
Об этом он заявил в беседе с URA.RU.
"Например, когда у человека, кроме одной квартиры, есть еще четыре-пять, которые он сдает. Здесь можно обсуждать дополнительную нагрузку при превышении определенной площади на одного гражданина в собственности. Например, 100 и более квадратов на человека — явно признак состоятельности, и можно обсуждать повышенную ставку налога на имущество", — отметил член Госдумы.
Щапов пояснил, что для внедрения этого предложения на законодательный уровень, необходимо провести дополнительные расчеты.
Парламентарий также считает, что в России нужно повышать нагрузку на богатейших граждан. В том числе — ввести более высокие налоги на дорогие автомобили и яхты.