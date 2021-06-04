МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Первый зампред Банка России Сергей Швецов считает, что "зеленая" ипотека в нашей стране будет предоставляться по несколько повышенной ставке, пишут "Известия". Курс рубля вернулся к утренней динамике, слабо снижаясь к доллару

Проект "зеленой" ипотеки предполагает приобретение экологичного жилья, в процессе строительства которого используются исключительно экологичные стандарты и технологии.

Данный вид ипотеки будет предоставляться по несколько повышенной ставке, что позволит обществу поддержать программы защиты экологии в России.

Регулятору будет необходимо дать четкую формулировку "зеленый" дом, сказал Швецов.

"И при согласии, скажем, на «зеленую» ипотеку ставка будет не 4%, а 4,9%. Но это чисто гипотетически и для примера. Но у правительства есть возможности по субсидированию такой ипотеки в том или ином виде, чтобы поддержать экологию и тех, кто о ней заботится", — подытожил Швецов.