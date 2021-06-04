2021-06-04T05:43:57+03:00
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Первый зампред Банка России рассказал "зеленой" ипотеке
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Первый зампред Банка России Сергей Швецов считает, что "зеленая" ипотека в нашей стране будет предоставляться по несколько повышенной ставке, пишут "Известия". Проект "зеленой"... ПРАЙМ, 04.06.2021
ипотека, банк россии, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Первый зампред Банка России Сергей Швецов считает, что "зеленая" ипотека в нашей стране будет предоставляться по несколько повышенной ставке, пишут "Известия".
Проект "зеленой" ипотеки предполагает приобретение экологичного жилья, в процессе строительства которого используются исключительно экологичные стандарты и технологии.
Данный вид ипотеки будет предоставляться по несколько повышенной ставке, что позволит обществу поддержать программы защиты экологии в России.
Регулятору будет необходимо дать четкую формулировку "зеленый" дом, сказал Швецов.
"И при согласии, скажем, на «зеленую» ипотеку ставка будет не 4%, а 4,9%. Но это чисто гипотетически и для примера. Но у правительства есть возможности по субсидированию такой ипотеки в том или ином виде, чтобы поддержать экологию и тех, кто о ней заботится", — подытожил Швецов.