МОСКВА, 4 июня — ПРАЙМ. Вице-премьер-России Марат Хуснуллин заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что стоимость недвижимости в России увеличивается из-за ряда факторов. На рынок жилья, в первую очередь, негативно повлияла пандемия коронавируса. Об этом сообщают "Известия".

Хуснуллин объяснил, что из-за пандемии сроки поставок материалов и выполнения строительства срывались. Кроме того, работники болели, поэтому проекты также замедлялись. На рост цен влияет и такой фактор, как нехватка трудовых ресурсов. Эксперты предупредили о резком росте спроса на вторичное жилье

Вице-премьер рассказал, что более одного миллиона мигрантов выехали из страны, но не вернулись. "Дефицит трудовых ресурсов сегодня проблема номер один для строительного комплекса", — подчеркнул он.

Помимо этого, значительно увеличилась стоимость строительных материалов во всем мире. Импортные материалы стали дороже, поэтому их цена выросла и в рублях. Также жилье подорожало из-за льготной ипотеки: ее доля в росте цен достигает до пяти процентов.

Хуснуллин рассказал, что ситуацию планируется изменить с помощью реформирования ипотеки, по которой уже подготовили некоторые решения. Однако правительство не планирует вмешиваться в процесс ценообразования, поскольку это может вызвать негативные последствия для других отраслей.

В заключении вице-премьер добавил, что в правительстве намерены строить максимально большое количество жилья. "Впервые начиная с середины 2019 года благодаря ипотеке и запущенным механизмам правительства новых проектов строительства на рынке появилось больше, чем было построено и сдано в эксплуатацию. Это положительная тенденция, которую мы будем развивать", — сказал он.