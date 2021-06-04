С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Правительство намерено пересмотреть количество согласительных процедур в строительстве, сократив их со 137 до 50 до конца года, сказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вице-премьер Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что сокращение согласительных процедур в строительстве является одной из основных задач в 2021 году.

"Да, это не простая задача. Сегодня их 137, хотим сократить до 50. Поправки уже внесли в Госдуму, надеемся, что скоро их примут", — сказал чиновник.

Он подчеркнул важность этой работы, так как сокращение согласительных процедур, по его словам, ускорит инвестиционный цикл проекта.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.