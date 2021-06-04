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2021
https://1prime.ru/development/20210604/833849171.html
Правительство хочет отменить 87 согласительных процедур в строительстве
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Правительство намерено пересмотреть количество согласительных процедур в строительстве, сократив их со 137 до 50 до конца года, сказал на Петербургском международном экономическом... ПРАЙМ, 04.06.2021
правительство рф, недвижимость, новости, экономика, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Правительство намерено пересмотреть количество согласительных процедур в строительстве, сократив их со 137 до 50 до конца года, сказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вице-премьер Марат Хуснуллин.
Вице-премьер отметил, что сокращение согласительных процедур в строительстве является одной из основных задач в 2021 году.
"Да, это не простая задача. Сегодня их 137, хотим сократить до 50. Поправки уже внесли в Госдуму, надеемся, что скоро их примут", — сказал чиновник.
Он подчеркнул важность этой работы, так как сокращение согласительных процедур, по его словам, ускорит инвестиционный цикл проекта.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.