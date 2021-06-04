С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Программу льготной ипотеки в России нужно продлить на один год — до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7%, заявил президент России Владимир Путин. Путин назвал максимальную стоимость жилья по льготной ипотеке

"Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях, в нынешней ситуации для решения жилищных проблем наших граждан и для развития строительной отрасли, которая, как мы знаем, является локомотивом для смежных отраслей, поэтому предлагаю продлить эту программу для всех регионов России еще на один год, до 1 июля следующего года",- сказал президент на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он уточнил, что будут внесены некоторые изменения в программу льготной ипотеки — ставку поднимут до 7%, а предельную сумму кредита нужно будет сделать единой для всех регионов — в 3 миллиона рублей.

"Предельную сумму кредита нужно будет сделать единой для всех регионов Российской Федерации в 3 миллиона рублей", — сказал президент.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

Программа льготной ипотеки в России носила временный характер, но резко сворачивать ее нельзя, заявил президент.

"Срок действия программы, как вы знаете, истекает 1 июля 2021 года. Совсем скоро. Но, повторю, эта программа носила антикризисный, а значит, временный характер. Вместе с тем, резко обрывать её, сворачивать, конечно, нельзя", — сказал Путин на ПМЭФ.