МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. Предпосылки к росту цен сохраняются в недорогих новостройках в связи с продлением программы льготной ипотеки, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость. Путин выступил за продление программы льготной ипотеки

В пятницу президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил продлить программу льготной ипотеки в России на один год — до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7%, а также предельной суммой кредита для всех регионов в размере 3 миллионов рублей.

Спрос на любую льготную программу ограничен выбором объекта недвижимости, отметил главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко.

"При этом 7% — отличная ставка, и программа останется интересной для всех регионов, кроме столичных. Точнее, интерес в них будет перенаправлен на приобретение недорогих квартир. Поэтому есть риск, что в этом сегменте цены еще немного вырастут, и эффект от доступности льготных программ из-за низких ставок снизится", — выразил свое мнение эксперт.

Продление льготной ипотеки необходимо, поскольку ставка по классической ипотеке (с учетом роста ключевой) достигнет 9% и более, подчеркнул заместитель директора по продажам ГК "Гранель" Сергей Нюхалов. "В настоящий момент еще есть предпосылки к росту цен на новостройки, связанные с объявленным изменением условий господдержки ипотеки", — сказал он. Названы факторы роста цен на жилье в России

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков в свою очередь отметил, что продолжение роста цен вместе с увеличившейся ставкой сделает жилье менее доступным даже для покупки в кредит.

Замгенерального директора MR Group Ирина Дзюба считает, что сокращение лимита кредита до 3 миллионов рублей "однозначно сделает госпрограмму менее востребованной в столичных регионах и городах с наиболее дорогим жильем".