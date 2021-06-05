МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Пересмотр условий льготной ипотеки приведет к росту средней ставки по таким кредитам и может негативно сказаться на динамике льготного кредитования в ряде регионов, однако в целом российские банки не ожидают существенного снижения спроса, показал опрос, проведенный РИА Новости. Глава Счетной палаты предложил отменить несколько праздников

В пятницу президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ предложил продлить программу льготной ипотеки в России на один год — до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7%, а также предельной суммой кредита для всех регионов в размере 3 миллионов рублей.

Сбербанк рад предложению продлить льготную ипотеку на новостройки с модифицированными условиями, сохранение программы важно для регионов, сообщил РИА Новости в кулуарах форума зампред правления крупнейшего российского банка Кирилл Царев. А глава ВТБ Андрей Костин отметил, что обновление программы льготной ипотеки на жилье в новостройках позволит купировать резкий рост цен в регионах, однако при этом повлияет на кредитные ставки. Те не менее, это влияние не будет критичным.

"Изменения в условиях вполне вероятно скажутся на снижении спроса на льготную ипотеку на рынке в целом, что повлечет за собой рост интереса к традиционным программам жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках", — считает руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. Кредитная организация планирует и дальше участвовать в льготной программе.

Участвовать в обновленной программе льготной ипотеки готовы также Россельхозбанк и Альфа-банк. "Интерес к ипотеке стабильно растёт, думаем, на такое предложение будет спрос", — сообщил директор департамента развития ипотечного кредитования Альфа-банка Артем Иванов. Сохранение спроса на ипотеку ожидают также в Московском кредитном банке, банке "Зенит", Промсвязьбанке и крымском РНКБ.

"Уровень процентной ставки 7% является обоснованным, для сохранения приемлемого уровня кредитной нагрузки при заявленной сумме кредита, которая снижена до 3 миллионов рублей. Спрос на социальные ипотечные программы ожидаем и далее стабильно высоким", — добавляет старший вице-президент – руководитель розничного бизнеса банка "Санкт-Петербург" Дмитрий Алексеев. Мурашко: доля россиян с иммунитетом к ковиду неплохая

Опрошенные РИА Новости эксперты в свою очередь оценили идею по продлению льготной ипотеки с новыми условиями неоднозначно. Начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин считает, что продление льготной ипотеки окажет лишь незначительное влияние на объем ипотечных сделок в регионах, а снижения цен на недвижимость ждать при этом не стоит.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин добавляет, что пересмотр программы льготной ипотеки может снизить возможности получения таких кредитов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, где средний размер кредита превышает установленный лимит.